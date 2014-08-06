Українці Санкт-Петербурга вимагають від Путіна зупинити українофобію російських ЗМІ

Про це йдеться у відкритому листі членів - засновників громадської організації «Українська національно-культурна автономія Санкт-Петербурга» (УНКА С-П), текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

«В інформаційному просторі країни (з екранів телевізорів, радіо, газетних шпальт), порушуючи чинні закони і Конституцію РФ, звучать заклики до війни з українцями від добровольців, охочих воювати, і деяких осіб, наділених державними повноваженнями. Українофобські виступи і заклики аж до «Убей «укра»!» перестали бути винятками в інформаційному просторі», - констатується в документі.

При цьому підкреслюється, що це можна розцінювати як заклики до міжнаціональної ворожнечі між народами Росії і України.

«Через подібну інформаційну політику відбуваються розколи на міжнаціональному ґрунті у родинах, у виробничих колективах. Українцям стало небезпечно проявляти свою національну ідентичність. Згідно з соціологічними опитуваннями, більше половини росіян вважає Україну ворожою державою», - повідомляється у листі.

Окрім цього наголошується, що пропаганда інформаційними засобами сепаратистських ідей, направлених на іншу державу, відбивається бумерангом і створює пряму загрозу державності Росії.

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«З урахуванням непростої міжнародної, міжнаціональної ситуації, звертаємося з проханням до президента Росії, як гаранта конституційних прав і свобод громадян, вжити заходів для недопущення розпалювання міжнаціональної ворожнечі», - зазначається у листі.

При цьому українці Санкт-Петербурга нагадують, що за результатами перепису населення, в Росії проживає близько 4 мільйонів українців, а за неофіційними даними, громадян Росії – вихідців з України налічується більш як 20 мільйонів.