Заблоковані у РФ бійці 72-ї бригади та прикордонники оголосили голодування - журналіст

Бійці 72-ї бригади і прикордонники, заблоковані в Росії, оголосили голодування з вимогою відправити їх до України.

Про це журналіст Андрій Цаплієнко повідомив у Facebook.

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«Бійці 72-ї бригади і прикордонники заблоковані на території РФ. За словами одного з командирів, ніхто з хлопців не просив притулку в Раші і не зрадив присязі», - написав Цаплієнко.

«Всю ніч наших солдатів викликали на допити і намагалися брати відбитки пальців. Вранці хлопці вийшли з наметового табору і оголосили голодовку з вимогою відправити їх до України або дати можливість зустрітися з українським представником», - наголосив журналіст.