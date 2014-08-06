У АП анонсували чергове скасування пільг: чиновники теж мають відчути на собі проблеми в економіці

Найближчим часом планується скасувати пільги чиновникам, призначені з 2010 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це сказав перший заступник глави Адміністрації президента України Геннадій Зубко.

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«Якщо сьогодні є проблеми в економіці, скорочується робочий день, скорочуються надходження, то державні чиновники теж повинні на собі це відчувати», - підкреслив він.

Зубко також нагадав, що президент підписав Розпорядження про відміну низки пільг колишнім посадовцям.