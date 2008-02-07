У ПР прогнозують, що Росія закрутить нам гайки

Народний депутат України, член фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ вважає, що членство України в НАТО спричинить збільшення вартості російського газу і відмову від співпраці у сфері військово-промислового комплексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказав під час круглого столу “Економічні наслідки євроатлантичного вибору України».

«Сьогодні йти в якийсь військовий блок - це самогубство. Найбільш безпечними країнами будуть ті країни, які мають позаблоковий статус», - сказав В.КИСЕЛЬОВ.

Він вважає, що лідери України, підписавши звернення до НАТО про приєднання до ПДЧ, скоїли «посадовий державний злочин», оскільки у вересні 2006 року було прийнято постанову парламенту, в якій наголошувалось, що «всі кроки щодо вступу України в НАТО можуть здійснюватись тільки після проведення всеукраїнського референдуму».

На думку депутата, вступ України до НАТО може негативно позначитись на економічних відносинах з Росією.

Він повідомив, що на сьогодні в міністерстві економіки Росії підготовлено наказ про те, щоб не купувати в Україні авіаційні двигуни «Мотор-Січі». «Я чітко прогнозую, що Росія закрутить нам гайки, відмовившись від співпраці у сфері ВПК», - сказав він.

В.КИСЕЛЬОВ також вважає, що членство України в НАТО може негативно позначитись на ціні російського газу для України. «Ми навряд чи одержуватимемо газ за сьогоднішньою пільговою ціною», - додав він.