Запрацював сайт Фонду допомоги батальйонам добровольців
В Україні запрацював сайт Фонду допомоги батальйонам добровольців.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації.
Сайт Фонду http://helpua.info складається з розділів:
- новини (новини з фронту, новини фонду, фронтові долі);
- потреби (військових формувань, госпіталів, лікарень);
- звітність (все, що вже зібрали і передали);
- подяка благодійникам (на сайті публікуються назви підприємств, імена людей, які допомагають);
- листи рідним (кожен бажаючий може написати в розділі свої думки і побажання солдатам);
- рада командирів;
- реквізити (розміщені розрахункові рахунки для надання допомоги, телефон гарячої ліні).
Фонд створений для того, аби всі бажаючі змогли внести свій внесок у становлення миру в Україні.
Військові української армії, добровольці Нацгвардії і батальйонів спеціального призначення потребують підтримки. Потрібні амуніція, сучасна зброя, військове знаряддя, харчі та медикаменти.