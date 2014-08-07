Запрацював сайт Фонду допомоги батальйонам добровольців

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації.

Сайт Фонду http://helpua.info складається з розділів:

- новини (новини з фронту, новини фонду, фронтові долі);

- потреби (військових формувань, госпіталів, лікарень);

- звітність (все, що вже зібрали і передали);

- подяка благодійникам (на сайті публікуються назви підприємств, імена людей, які допомагають);

- листи рідним (кожен бажаючий може написати в розділі свої думки і побажання солдатам);

- рада командирів;

- реквізити (розміщені розрахункові рахунки для надання допомоги, телефон гарячої ліні).

Фонд створений для того, аби всі бажаючі змогли внести свій внесок у становлення миру в Україні.

Військові української армії, добровольці Нацгвардії і батальйонів спеціального призначення потребують підтримки. Потрібні амуніція, сучасна зброя, військове знаряддя, харчі та медикаменти.