Секретні матеріали: Мешканці Майдану вживають наркотики і об'їдають учасників АТО

Хто вони і чому ніяк не залишать центральній площі столиці, дізнавалися «Секретні матеріали».

В наметах на Майдані люди зайняли звільнені місця. Ті хто були до них, повернулися до родин або поїхали в зону АТО. Змінили їх якісь незрозумілі хлопці. Сваряться з журналістами, вночі влаштовують перестрілки. Тепер Майдан - ідеальна картинка для кремлівських телеканалів. Сотні протестувальників перетворилися на п’яних маргіналів без власних поглядів та ідеології.

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Ближче до вечора молоді мешканці майдану п’ють пиво і розважаються легкими наркотиками.

Сотник на ім'я Зорро, до якого звернулася журналістка Секретних матеріалів, пообіцяв її оформити в наметовому містечку і видати посвідчення. Не збентежила його і відсутність документів, сказав, що потім можна донести копію паспорта. Сотник заявив, що згодом дівчина буде рівнятися до учасника війни.

"Прописана" на Майдані журналістка разом з Зорро поїхала за продуктами для сотні. Поїхали на Осокорки в пункт прийому допомоги для бійців АТО. Там сотник розживається продуктами для мешканців наметового містечка на Майдані.

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