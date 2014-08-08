Канада відправила в Україну першу партію військового обладнання для бійців АТО

У заяві йдеться, що відправлений вантаж стане першим із серії запланованих поставок, покликаних забезпечити безпеку України та її східні кордони, повідомляється на сайті канадського прем'єр-міністра Стівена Харпера.Читайте такожКанада ввела нові санкції через дестабілізацію ситуації в Україні

До складу вантажу входять шоломи, захисні окуляри, бронежилети, аптечки першої допомоги, намети і спальні мішки.

Як повідомляв УНІАН, з квітня на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, які фінансуються Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. У липні українські силовики звільнили від терористів ряд міст у Донецькій і Луганській області. При цьому військові продовжують вести операцію із звільнення Донбасу від бойовиків.