В Ужгороді невідомі намагалися прорватися в будівлю СБУ, поранено міліціонера

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальника СГЗ УМВС в Закарпатській області Олег Подебрій.

З його слів, 7 серпня близько 22.40 по телефону «102» надійшло повідомлення від чергового управління Служби безпеки України в Закарпатські області про те, що невідомі особи припаркували легковий автомобіль на тротуарі безпосередньо біля центрального входу до адмінбудівлі УСБУ області й силоміць намагаються зайти всередину.

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На місце події виїхала патрульна служба та слідчо-оперативна групу для з’ясування обставин.

«Прибувши за вказаною адресою, міліціонери побачили біля входу до адмінбудинку СБУ групу людей у камуфляжній формі в кількості 4-5 чоловіків. Працівники роти патрульної служби зробили їм усне попередження щодо їхніх протиправних дій. На що невідомі відреагували обурено та почали рухатись в бік правоохоронців. При цьому один з чоловіків здійснив постріли в напрямку екіпажу роти патрульної служби», - уточнив Подебрій.

У результаті стрілянини один із міліціонерів отримав тілесні ушкодження - вогнепальне поранення лівого стегна та кульове поранення внутрішньої поверхні правого стегна.

На місце події, за словами речника закарпатської міліції, прибули начальник УМВС області Сергій Шаранич, експерти Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС.

Пораненого міліціонера госпіталізовано в травматологічне відділення Ужгородської центральної клінічної лікарні, де його прооперували лікарі. Життю міліціонера загрози немає. Зараз він перебуває в лікарні.

Проте, зі слів Подебрія, після затримання нападників інцидент не завершився. Так, після доставлення правопорушників до Ужгородського міськвідділу міліції для з’ясування всіх обставин події, до адмінбудівлі міськвідділу прийшли кілька десятків чоловіків, які намагалися «визволити» затриманих. Після розмови з правоохоронцями вони розійшлися по домівках.

Наразі нападників на УСБУ міліціонери затримали. З їх слів, частина з них мобілізована до підрозділів Збройних Сил України. Ця інформація тепер перевіряється. Вони дають покази слідчим.

У той же час вже наразі відомо, що серед нападників є і один із керівників закарпатського «Правого сектора».

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків), санкція якої передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Також розпочато провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Наразі за даним фактом триває слідство, уточнив Подебрій.