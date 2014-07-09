«Правий сектор» заявляє, що затримав мера міста на Донеччині

Про це повідомили в Дніпропетровському обласному осередку "Правого сектора", передає "Радіо Свобода".

Як заявили в партійному осередку, причиною затримання стала інформація від місцевих мешканців про те, що посадовець забезпечував харчуванням блокпост озброєних сепаратистів у Мар’їнці, що на західній околиці Донецька.

У «Правому секторі» заявляють, що ця інформація вже підтверджена.

«Попри те, що після останніх невдач «ДНР» мер Курахового робить показові миролюбні заяви, раніше Сажко відкрито підтримував цю терористичну організацію і організовував проведення сепаратистського референдуму 11 травня цього року», – заявили у «Правому секторі».

За словами партійців, посадовця та зібрану про нього інформацію передадуть до СБУ.

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Раніше сьогодні на брифінгу в Раді національної безпеки і оборони її речник Андрій Лисенко, підтвердивши викрадення мера Курахового, заявляв, що його викрали «терористи» й «бандити», які «продовжують тероризувати місцеве населення».

За словами речника, місце, де сталося викрадення, сили антитерористичної операції не контролюють.