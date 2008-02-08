Ющенко: останні події у ВР базуються на питаннях, не вартих уваги
Чи ратифікує парламент вступ до СОТ?
Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що парламенту вдасться ратифікувати протокол про вступ України до Світової організації торгівлі, якщо там “не процвітатиме популізм”. Про це глава держави сказав в ефірі «1+1».
Президент підкреслив, що не має значення, про який популізм йде мова – політичний чи соціальний. Він вважає, що останні події у Верховній Раді України базуються на питаннях, які навіть не заслуговують на увагу. В.ЮЩЕНКО назвав недемократичними методи боротьби опозиції, яка блокує роботу парламенту в разі незгоди з тим, чи іншим питанням. Президент закликав їх до конструктиву, запропонувавши вносити свої проекти постанови і переконувати інших для їх підтримки, а не блокувати роботу.
“Якщо у парламенті є прихильники України, ми легко пройдемо адаптування до СОТ”, - сказав В.ЮЩЕНКО.
Він висловив переконання, що за час перехідний період Україна зможе адаптувати всі галузі. Президент зауважив, що перехідний період “є питанням шансу. У нас є шанс для того, щоб це зробити, або не зробити”.
При цьому представник Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ запропонував Президенту доручити Кабінету Міністрів України подати на розгляд Верховної Ради України одночасно з протоколом по СОТ програму діяльності уряду щодо подолання негативних наслідків від вступу в СОТ по тих чи інших галузях.
Як повідомляв УНІАН, 5 лютого 2008 року Президент України В.ЮЩЕНКО і Генеральний директор СОТ Паскаль ЛАМІ в Женеві підписали протокол про вступ України до СОТ. Україна має ратифікувати протокол про вступ до СОТ до 4 липня 2008 року. Повноправним членом СОТ країна стане через 30 днів після ратифікації документа.