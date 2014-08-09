У Донецьку через попадання снаряда в приватний будинок загинув чоловік
У Донецьку в результаті влучення снаряду в приватний будинок на вулиці Могилевського №7 у Кіровському районі міста загинув чоловік.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міськради.
Згідно з повідомленням, у тому ж районі снарядом ушкоджено залізничний переїзд у районі селища Гірник. Зважаючи на це унеможливлено рух громадського транспорту за маршрутами №№8 і 63.
Крім того, в першій половині сьогоднішнього дня з різницею в одну годину сталося два артобстріли в Петровському районі. В результаті знеструмлено 16 трансформаторних підстанцій. Інформація про те, чи постраждали житлові будинки і мешканці, наразі уточнюється.
Читайте такожУ мережі з'явилося відео, як на Донбасі снаряд практично влучив у автомобіль
Також був обстріляний блокпост на в'їзді до Донецька з боку Маріупольської траси, сталося загоряння. На місці працюють наряди ДСНС, які займаються локалізацією пожежі.
Крім того є інформація про те, що в даному районі є снаряди, які не розірвалися, - констатували в міськраді.