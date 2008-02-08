Портнов твердо налаштований годувати рибок у кабінеті Семенюк

Вчора за інформацією видання "Коммерсантъ-Украина " глава Фонду держмайна Валентина Семенюк зустрілася з главою СП Віктором Балогою. Слід зазначити, що напередодні саме пан Балога жорстко розкритикував рішення Кабміну відносно керівництва ФДМУ, назвавши їх "неконституційними". Результатом цієї зустрічі стала поява указу президента #106/2008, який припиняє дію розпоряджень Кабміну від 6 лютого про звільнення всіх заступників глави ФДМУ і проведенні службового розслідування відносно Валентини Семенюк, пише газета.

Проте до появи указу (о 8.30) Андрій Портнов встиг приступити до виконання обов`язків. Він провів першу нараду з керівниками департаментів і зайнявся рішенням організаційних питань. Об 11.30, щоб представити нове керівництво відомства, у ФДМУ прибув перший віце-прем`єр Олександр Турчинов. "Я ознайомив керівників фонду з останніми рішеннями уряду і розповів їм про завдання, які ставить перед ними Кабмін. Вони полягають у проведенні прозорої і чесної приватизації. Повинен сказати, що співробітники ФДМУ були налаштовані працювати", - пізніше згадував пан Турчинов.

На цьому діяльність нового керівництва ФДМУ завершилася – опівдні на сайті президента було оприлюднено указ #106/2008. Перш ніж залишити Фонд, Андрій Портнов провів нетривалу, але, за його словами, досить "толерантну" зустріч з Валентиною Семенюк. "Я наголосив, що проявлятиму до неї максимальну пошану і обов`язково візьму на озброєння все краще, що вона встигла зробити. Я також сказав, що мені дуже подобається у неї в кабінеті і що я обов`язково годуватиму її рибок. Причому за їх годування я маю намір узятися максимум тижня через півтора", - заявив пан Портнов.