Стрєлок втік з Донецька і безпробудно п'є - радник Авакова

Про це у себе в Facebook написав радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк, який перебуває в зоні АТО.

"Масові дезертирства зафіксовано в російських терористичних бандах "стрілка", "чечена", "боцмана", мозгового та ін. Бойовики усвідомлюють невідворотність розплати і свою приреченість. В Україні вони будуть знищені силами АТО, а в Росію не втечуть, оскільки там їх чекає розстріл загородзагонами російських прикордонників, це прямий наказ путіна. Окрім того, підтверджено наказ Кремля на знищення ватажків терористів. Є оперативна інформація, що на Донбас, в найближчі дні виїде "ліквідаційна бригада" ГРУ-ФСБ, щоб виконати вирок", - повідомили радник міністра.

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За його словами, це змусило багатьох рядових бойовиків задуматися і "рятувати свою шкуру".

"З Донецька вже втік терорист Ббородай та кривавий Гіркін. Наразі, останній верещить, як недорізана свиня і вимагає у Путіна підмоги, погрожуючи здати Антрацит і втекти. Втім, він розуміє, що приречений. Тому, безпробудно п'є, що вже підтверджують не тільки очевидці, а й перебіжчики з його банди", - повідомив Шкіряк.