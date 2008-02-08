НАТО зобов’язується поглиблювати співпрацю з Україною, заявив Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР у Вільнюсі, відкриваючи засідання Комісії Україна-НАТО.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони України, за його словами, “Альянс високо цінує результати більш ніж десятирічної співпраці України з НАТО, і ці результати зобов’язують нас розвивати рівень нашої співпраці. Україна має постійну підтримку з боку НАТО у здійсненні реформ, спрямованих на подальшу інтеграцію у євроатлантичне співтовариство”.

Також Генсекретар НАТО високо оцінив внесок України у миротворчі місії під егідою Альянсу і висловив сподівання, що Україна і надалі буде їх активним учасником.

Він привітав Юрія ЄХАНУРОВА з призначенням на посаду міністра оборони України, а також зазначив, що це засідання присвячено обговоренню подальших шляхів реформування оборонного і безпекового сектору України.

У свою чергу, Ю.ЄХАНУРОВ подякував за теплий прийом і запевнив учасників засідання у продовженні плідної взаємовигідної співпраці між Україною та НАТО як у сфері забезпечення миру і стабільності на євроатлантичному просторі, так і продовження оборонної реформи в Україні.

“Це засідання для нас є особливим. По-перше, воно проходить напередодні саміту Альянсу в Бухаресті, а по-друге, в Україні, незважаючи на різноманітність політичних поглядів і позицій відбувається консолідація розуміння політичною елітою ролі та завдань НАТО”, - зазначив міністр.

Також Ю.ЄХАНУРОВ підкреслив, що діяльність Президента України, парламенту, сформованого коаліційного уряду спрямовані на забезпечення Збройних Сил необхідними ресурсами для підвищення боєздатності.

“Україна розглядає НАТО як гаранта стабільності та безпеки на євроатлантичному просторі і прагне спільно з країнами-членами Альянсу брати участь у процесах забезпечення цієї стабільності і безпеки”, - зауважив Ю.ЄХАНУРОВ.

Підтвердженням цього, додав керівник оборонного відомства, є активна участь України як країни-партнера в усіх операціях під проводом НАТО.

“Міністерство оборони України було і залишається надійним рушієм євроатлантичної інтеграції. І ми прагнемо максимально ефективно використати існуючі механізми співробітництва з Альянсом для зміцнення миру і процвітання як України, так і всього євроатлантичного простору”, - наголосив Ю.ЄХАНУРОВ.

Безпосередньо у ході засідання Комісії Україна-НАТО були обговорені питання продовження реформ у оборонному та безпековому секторі України, хід воєнної реформи в Україні та розвиток ЗСУ в контексті виконання заходів Державної програми розвитку ЗСУ на 2006-2011 роки, питання розширення участі Збройних Сил України в операціях під егідою Альянсу.

Крім того, у ході засідання були детально обговорені питання розвитку співпраці України з НАТО у рамках Плану дій Україна-НАТО, щорічного Цільового плану та Інтенсифікованого діалогу.