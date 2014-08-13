Сікорський побачив покращення ситуації в Україні

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це він сказав в ефірі Polsat News учора ввечері.

”Зараз ми трохи в кращій ситуації, ніж кілька днів тому, коли здавалося, що є загроза вторгнення конвою із озброєним ескортом посеред ночі. Сьогодні треба визнати, що російська влада пішла на діалог як з українською владою, так і з Міжнародним комітетом Червоного хреста”, - сказав польський міністр.

Сікорський зазначив, що на даний момент складається враження, що російський конвой прибуде на контрольоване українською владою місце, що дозволить їй провести усі необхідні процедури, пов`язані з гуманітарною допомогою.

”Тоді будуть процедури, які має провести Україна - буде перепаковувати, звільняти з оплати мита та пізніше - що не буде легким - доставляти тим, хто потребує (допомоги)”, - сказав міністр.

Він висловив сподівання, що ця допомога потрапить до мирних жителів, а не бойовиків.

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Як повідомляв УНІАН, на минулому тижні Сікорський публічно заявив про зростання загрози введення російських військ під виглядом миротворців в Україну.

За даними західних служб, за останні кілька тижнів Росія майже подвоїла кількість своїх військових на кордоні з Україною, довівши їх кількість до близько 20 тисяч - без врахування ще 25 тисяч в окупованому в березні цього року Криму.