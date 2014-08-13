Порошенко призначив своїм радником волонтера Бірюкова

Про це повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Як зазначається в повідомленні, під час зустрічі з Бірюковим президент, зокрема, подякував за його ефективну роботу у поверненні 79-ї бригади в місце дислокації. "Без вашої участі ця операція була б неможлива. Дякую за самовіддану роботу і вітаю з ініціативою створення нового військового добровольчого підрозділу, який увійде до складу діючої славетної аеромобільної бригади. Така взаємодія може бути дійсно ефективним і гарним прикладом для інших", – зазначив президент.

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Порошенко висловив своє захоплення по-справжньому українським містом Миколаїв. "Миколаївці, які зустрічали українських героїв оваціями і квітами, вражали. Більш патріотичного міста, ніж Миколаїв, певно, в ці дні в Україні не було. Хлопці-десантники з 79-ї - справжні герої для всієї України", – наголосив президент.

Говорячи про свою зустріч з волонтерськими організаціями, які допомагають військовим в зоні АТО, глава держави висловив сподівання, що завтра Верховна Рада прийме позитивне рішення щодо напрацьованих спільно з волонтерами ініціатив, зокрема, щодо дерегуляції в сфері благодійної допомоги та податкових пільг для благодійників, які забезпечують військових всім необхідним.

Президент акцентував увагу нового радника на необхідності посилення антикорупційної громадської діяльності для підвищення прозорості та ефективності закупівель для української армії.

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«Немає зараз більш важливої справи, ніж забезпечення наших армійців та добровольців усім необхідним для захисту їх життя. Ті, хто крав чи продовжує красти, наживаючись на наших військових, мають якомога скоріше отримати по руках. Усі антикорупційні справи, які зараз розпочаті проти певних військових чиновників, дійдуть до суду, ніхто не уникне справедливого покарання за свої злодіяння. Ми маємо якомога швидше подолати корупцію в армії", – зауважив президент.

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Як повідомляв УНІАН, 23 липня до Миколаївського військового госпіталю із зони АТО на сході України доставлено 72 поранених бійців 79-ї окремої аеромобільної бригади.

Поранені військовослужбовці до цього перебували у польових госпіталях. Їх доставку до Миколаєва організували і провели офіцер 79-ї окремої аеромобільної бригади і волонтер організації «Крила Фенікса» Юрій Бірюков.