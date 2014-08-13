Добровольці сформували батальйон з бійців із Криму та східних регіонів

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Загалом Прикарпатський добровольчий батальйон Нацгвардії налічує понад сотню осіб. Серед них – професійні військові, колишній курсант Військово-морської академії ім. Нахімова у Севастополі, який навесні зі своїми товаришами співав гімн України на знак протесту проти зняття українського прапора. А ще – чимало бізнесменів, вчителів, науковців.

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«У меня были работа, квартира. Говорю были, потому что пришлось бросить все и выехать. Я надеюсь, что мы еще туда вернемся. Сейчас я иду защищать свой дом, Украину, которая – единая страна», – заявив математик із Луганська.

«Захист Батьківщини – справа усього населення України. У моєму батальйоні є представники Криму, Сходу, центральної України. І мені це приємно», – зазначив командир батальйону оперативного призначення Національної гвардії України Сергій Шуляк.

Зараз новоутворений добровольчий батальйон проходить щоденну бойову підготовку. Після цього його бійці вирушать на Схід.