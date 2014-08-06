У Чернівецькій області депутати місцевих рад йдуть добровольцями до армії

Про це кореспондентові УНІАН повідомив обласний військовий комісар Віталій Чурай.

Як розповів Чурай, найактивнішими є депутати Кельменецького та Вижницького районів.

«У Вижницькому районі 10 депутатів різних рівнів зараз проходять медкомісію. У Кельменецькому районі 2 особи вже служать у батальйоні територіальної оборони, у тому числі один із сільських голів, 21 чоловік, переважно депутати Кельменецької райради, проходить медкомісію. У Глибоцькому – один депутат сільської ради вже несе службу, ще 5 проходять медкомісію», - розповів обласний військовий комісар.

Читайте такожГолова Івано-Франківської облради пішов добровільцем до армії Він додав, що у Чернівцях 2 депутати райрад також пройшли медогляд і призначені на службу у 31-й прикордонний загін. Ще 2 депутати Чернівецької облради, 9 депутатів райрад у місті Чернівці та 2 представники обласного Антикорупційного комітету проходять медкомісію щодо визначення ступеня придатності для проходження військової служби.

Читайте такожСину міністра оборони прийшла повістка в армію«Більшість депутатів – добровольці. Інші райони області в цьому плані пасивні», - наголосив Чурай.