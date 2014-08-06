У Чернівецькій області депутати місцевих рад йдуть добровольцями до армії
Депутати рад різних рівнів Чернівецької області почали долучатися до третьої хвилі мобілізації.
Про це кореспондентові УНІАН повідомив обласний військовий комісар Віталій Чурай.
Як розповів Чурай, найактивнішими є депутати Кельменецького та Вижницького районів.
«У Вижницькому районі 10 депутатів різних рівнів зараз проходять медкомісію. У Кельменецькому районі 2 особи вже служать у батальйоні територіальної оборони, у тому числі один із сільських голів, 21 чоловік, переважно депутати Кельменецької райради, проходить медкомісію. У Глибоцькому – один депутат сільської ради вже несе службу, ще 5 проходять медкомісію», - розповів обласний військовий комісар.
Читайте такожГолова Івано-Франківської облради пішов добровільцем до армії Він додав, що у Чернівцях 2 депутати райрад також пройшли медогляд і призначені на службу у 31-й прикордонний загін. Ще 2 депутати Чернівецької облради, 9 депутатів райрад у місті Чернівці та 2 представники обласного Антикорупційного комітету проходять медкомісію щодо визначення ступеня придатності для проходження військової служби.
Читайте такожСину міністра оборони прийшла повістка в армію«Більшість депутатів – добровольці. Інші райони області в цьому плані пасивні», - наголосив Чурай.