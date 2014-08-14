На Луганщині СБУ затримала "члена парламенту ЛНР"

Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, затриманий злочинно співробітничав з терористичною організацією "ЛНР" як член так званого "парламенту ЛНР", будучи представником конгломерату "Рубіжне - Лисичанськ -Сєверодонецьк".

"СБУ здобула докази протиправної діяльності громадянина Коровіна І.П., пов’язані із його публічними закликами до повалення конституційного ладу України, які він висловлював у червні ц.р. під час проведення сесій міських рад м.Лисичанськ та м. Дружківка," - йдеться в повідомленні.

Після визволення силами АТО Сєверодонецька та Лисичанська Коровін з метою уникнення законного покарання переховувався на території Луганщини, плануючи втечу до РФ та підтримуючи конспіративні зв’язки із терористами "ЛНР".

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