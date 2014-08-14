Активісти біля Окружного адмінсуду Києва вимагають заборонити КПУ

10:22, 14 серпня 2014
Політика
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Біля Окружного адміністративного суду Києва відбувається пікет з вимогою заборони КПУ.

УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, близько сотні активістів скандують: "Комуняку - на гіляку!", вимагаючи заборонити діяльність в Україні КПУ.

Люди принесли з собою домовину, яка, за словами організаторів акції, символізує поховання комуністичної ідеології.

Читайте такожБіля ВР кілька сотень мітингарів вимагають люстрації Нагадаємо, сьогодні о 10.00 Окружний адміністративний суд Києва продовжить розгляд справи за позовом Мін’юсту та Державної реєстраційної служби до КПУ щодо заборони її діяльності.

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