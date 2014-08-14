ВР знову не включила до порядку денного жодного законопроекту про вибори

Як передає кореспондент УНІАН, першим на голосування було поставлено законопроект лідера фракції “Батьківщина” Сергія Соболєва про вибори народних депутатів (за відкритими партійними списками) (№4222А), який передбачає парламентські вибори за пропорційною системою з відкритими списками.

«За» нього проголосували 169 народних депутатів із 297, зареєстрованих у сесійній залі. Зокрема, фракція Партії регіонів та група “Суверенна європейська Україна” не дала жодного голосу.

За інший законопроект Соболєва “Про внесення змін до закону України “Про вибори народних депутатів України” (щодо вдосконалення окремих положень)” (№4470А), який, зокрема, передбачає скорочення виборчої кампанії, скорочення фінансування, проголосували лише 170 народних депутатів із 301, зареєстрованого в сесійній залі.

Зокрема, від ПР та групи “Економічний розвиток” - 0, а від групи “Суверенна європейська Україна” цей законопроект підтримав лише 1 депутат.

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Після такого голосування голова ВР Олександр Турчинов зазначив, що ініціюватиме перерву після розгляду інших законопроектів щодо включення до порядку денного. “Ми обговоримо з вами, яким чином будемо працювати далі, що стосується виборчого законодавства”, - сказав він.

Спікер нагадав, що у випадку невнесення змін до виборчого законодавства, вибори до ВР відбуватимуться за чинним законом.

Як повідомляв УНІАН, на попередньому засіданні 12 серпня ВР також не внесла до розгляду жоден виборчий законопроект.