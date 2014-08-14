Депутати поки не домовилися щодо змін до виборчого законодавства — Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради Олександр Турчинов сказав після поновлення роботи парламенту після перерви.

“Відносно змін до виборчого законодавства, на превеликий жаль, не знайшли формату, відповідно до якого можна було б отримати 226 по тим чи іншим виборчим законам”, - сказав він.Читайте такожВР знову не включила до порядку денного жодного законопроекту про вибори

Спікер відзначив, що доки немає змін до виборчого законодавства, вибори до наступної ВР відбуватимуться за чинним законом.

“Я звертаюсь до керівників депутатських груп і фракцій продовжити консультації щодо змін виборчого законодавства, тому що чинне законодавство, безумовно, не є досконалим”, - сказав Турчинов.