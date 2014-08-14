ВР відхилила законопроекти щодо обмеження права обиратися депутатами

Як передає кореспондент УНІАН, законопроектом народного депутата від Партії регіонів Сергія Матвієнкова “Про внесення змін до статті 9 Закону “Про вибори народних депутатів України” (щодо уточнення права бути обраним) (№ 4429а) передбачалося, що не може бути висунутий кандидатом і обраний депутатом громадянин, який був обраний народним депутатом України І-VІІ скликань.

За цей законопроект проголосували 126 народних депутатів із 212, зареєстрованих у сесійній залі.

Іншим законопроектом - народного депутата від Партії регіонів Бориса Колеснікова “Про внесення змін до Закону України “Про вибори народних депутатів України” (щодо обмеження права бути обраним для деяких осіб)” (№ 4429а-1) - передбачалося, зокрема встановити, що не може бути висунутий кандидатом і обраний депутатом громадянин, який у минулому був обраний народним депутатом до складу Верховної Ради України одного або декілька скликань.

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Також передбачалося, що не може бути висунутий кандидатом і обраний депутатом громадянин, який в період до 24 серпня 1991 року та на час проголошення Незалежності України був, зокрема, обраний до вищих центральних органів Комуністичної партії Радянського Союзу, Комуністичної партії України та інших союзних республік СРСР. Також ця норма стосувалася, зокрема, співробітників КДБ СРСР, КДБ УРСР та КДБ інших союзних республік СРСР.

Крім того, за законопроектом, не може висуватися кандидатом і бути обраний депутатом громадянин, який в період після 24 серпня 1991 року обіймав або обіймає одну або декілька посад з переліку, зокрема, президента України, прем'єр-міністра, міністра, секретаря РНБО чи професійного судді, а також члена ЦВК чи судді Конституційного суду.

За цей законопроект проголосувало лише 106 народних депутатів із 212, зареєстрованих у сесійній залі.