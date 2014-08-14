Україна висловила обурення з приводу візиту Путіна до Криму

"Такий крок, здійснений незважаючи на застереження України, є черговим фактом зневаги російською стороною поваги державного суверенітету України", - підкреслюється в повідомленні на сайті МЗС.

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"Україна розглядає цей та інші неузгоджені візити російських чиновників в Автономну республіку Крим і Севастополь як невдалу спробу легітимізувати незаконні "органи влади" на тимчасово окупованій території України, а також фактично схвалити дії, які вже призвели до економічних і соціальних проблем, порушення прав людини, переслідування журналістів, україномовних громадян і корінного кримськотатарського населення автономії, порушень майнових прав юридичних і фізичних осіб України", - наголошується в повідомленні.