Путін оголосив про створення в Криму окремого військового угруповання

Про це пише РИА Новости.

«Міністерство оборони підготувало доповнення до програми озброєнь і окрему програму створення та розвитку військового угруповання в Криму. Я цю програму затвердив», - сказав Путін в Ялті на зустрічі з парламентськими фракціями.

За словами Путіна, програма не буде надлишковою і затратною.

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«Ми її не будемо насичувати надмірним особовим складом, надлишковими озброєннями, але ця програма органічно вписується у всі плани розвитку наших збройних сил, в тому числі маю на увазі її територіальну складову», - підкреслив Путін.