Меркель закликала Путіна припинити дії в Україні

03:51, 16 серпня 2014
Політика
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала Путіна покласти край переправлянню через український кордон "військових постачань, військових радників і озброєних людей".

/ Postimees.ru

Про це повідомляє прес-служба канцлера Німеччини, передає ВВС Україна.

Канцелярія Ангели Меркель повідомила, що заклик покласти край перекиданню військових постачань і озброєних людей в Україну пролунав у телефонній розмові двох лідерів у п'ятницю.

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У повідомленні сказано, що пані Меркель вимагала, щоб російський президент доклав зусилля для деескалації становища.

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