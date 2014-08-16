Меркель закликала Путіна припинити дії в Україні
03:51, 16 серпня 2014Політика
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала Путіна покласти край переправлянню через український кордон "військових постачань, військових радників і озброєних людей".
Меркель закликала Путіна припинити дії в Україні / Postimees.ru
Про це повідомляє прес-служба канцлера Німеччини, передає ВВС Україна.
Канцелярія Ангели Меркель повідомила, що заклик покласти край перекиданню військових постачань і озброєних людей в Україну пролунав у телефонній розмові двох лідерів у п'ятницю.
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У повідомленні сказано, що пані Меркель вимагала, щоб російський президент доклав зусилля для деескалації становища.
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