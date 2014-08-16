Меркель закликала Путіна припинити дії в Україні

Про це повідомляє прес-служба канцлера Німеччини, передає ВВС Україна.

Канцелярія Ангели Меркель повідомила, що заклик покласти край перекиданню військових постачань і озброєних людей в Україну пролунав у телефонній розмові двох лідерів у п'ятницю.

Читайте такожМеркель висловилась за продовження переговорів з Путіним щодо України

У повідомленні сказано, що пані Меркель вимагала, щоб російський президент доклав зусилля для деескалації становища.