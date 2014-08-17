СБУ затримала підозрюваних у влаштуванні вибуху на Харківському бронетанковому заводі

Служба безпеки України викрила та знешкодила терористичну групу, яку координували спецслужби Російської Федерації.

Про це Президентові Петрові Порошенку доповів голова Служби безпеки Валентин Наливайченко, повідомляє офіційне представництво президента.

За його інформацією, СБУ затримала шістьох учасників терористичної групи, яких підозрюють у влаштуванні вибуху в ніч на 3 серпня на території Харківського бронетанкового заводу. Затримання відбулося під час спроби здійснити руйнування однієї з адмінбудівель на базі відпочинку, де тимчасово мешкають співробітники міліції на території Дніпропетровської області.

У затриманих вилучено велику кількість зброї, в тому числі автомати і гранатомети, а також вибухівку та накопичувач з відеофайлами вчинених злочинів, які як звіти передавалися російським спецслужбам.

Читайте такожХарківський Бронетанковий завод обстріляли з вогнемету – військова прокуратура В ході проведених слідчих дій виявлено, що члени групи, які мали зв'язки зі співробітниками ФСБ Росії, розробляли плани терористичних атак на стратегічно важливі об'єкти Харківщини, а також здійснювали вербування нових членів бандитського угруповання.

За фактами протиправної діяльності СБУ розпочала досудове розслідування.