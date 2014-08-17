Терористи збили український винищувач МіГ-29, який повертався з бойового завдання

Про це повідомив спікер АТО Леонід Матюхін, передає 5 канал.

За його словами, атака на літак сталася в ніч на неділю вже після того, як пілот успішно завдав масованого авіаційного удару і знищив техніку та велику кількість бойовиків.Читайте такожПілоту збитого Міг-29 вдалося повернутися до українських військових

Пілотові вдалося катапультуватися, він вже доставлений в безпечне місце, повідомив Матюхін.