Терористи збили український винищувач МіГ-29, який повертався з бойового завдання

10:40, 17 серпня 2014
Політика
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У Луганській області терористи збили винищувач сил АТО.

Фото: УНИАН

Про це повідомив спікер АТО Леонід Матюхін, передає 5 канал.

За його словами, атака на літак сталася в ніч на неділю вже після того, як пілот успішно завдав масованого авіаційного удару і знищив техніку та велику кількість бойовиків.Читайте такожПілоту збитого Міг-29 вдалося повернутися до українських військових

Пілотові вдалося катапультуватися, він вже доставлений в безпечне місце, повідомив Матюхін.

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