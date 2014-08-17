Сили АТО в районі Суходольська знищили велику кількість терористів та їхню техніку - активісти

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снегирьов.

За його словами, цю інформацію йому надали місцеві жителі, які стали очевидцями того, що відбувається, а також самі військові.Читайте такожПід Антрацитом сили АТО знищили групу бойовиків - журналіст

«Сьогодні вночі сили АТО завдали артилерійського удару по позиціях бойовиків у районі Суходольська. В результаті була знищена велика кількість живої сили і техніки супротивника», - сказав Снегирьов.