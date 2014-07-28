Терористи розграбували Лисичанськ: у місті не залишилося їжі

Як повідомляє 5 канал, їжі в місті немає.

Читайте такожДесантники під час зачистки Лисичанська знищили снайперську групу терористів

"Люди, які жили тиждень в підвалах, голодні. Нацгвардія віддає їм свої сухпайки", - йдеться в повідомленні.