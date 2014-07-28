Терористи розграбували Лисичанськ: у місті не залишилося їжі
02:51, 28 липня 2014Політика
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У Лисичанську терористи так званої "ЛНР" розграбували всі магазини перед тим, як покинути місто.
У Лисичанську терористи так званої "ЛНР" розграбували всі магазини / lisichansk.com.ua
Як повідомляє 5 канал, їжі в місті немає.
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"Люди, які жили тиждень в підвалах, голодні. Нацгвардія віддає їм свої сухпайки", - йдеться в повідомленні.
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