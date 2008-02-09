Усунута голова Житомирської ради марно звертається до МВС, СБУ і прокуратури

Голова Житомирської обласної ради Ірина СИНЯВСЬКА звернулась до правоохоронних органів з приводу виготовлення ще однієї гербової печатки Житомирської обласної ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облради, вона сказала журналістам: "Цей атрибут влади використовується виключно за призначенням. Печатку ніхто не ховав і не губив, відтак, підстав виготовляти іншу не було, гербова печатка знаходиться зі мною, оскільки я є єдиним легітимним головою обласної ради. Якщо відбудуться, підкреслюю, законні зміни, я, як вимагає регламент та інструкція по діловодству, цю печатку передам".

За словами І.СИНЯВСЬКОЇ, інша печатка обласної ради має назву "печатка один" і суттєво відрізняється від оригіналу.

"Як мені стало відомо, окремими депутатами - Віталієм ФРАНЦУЗОМ та Петром РУДНИЦЬКИМ - вживаються заходи щодо виготовлення другої гербової печатки Житомирської обласної ради, так званої печатки номер один, з метою подальшої фальсифікації нормативних актів. У зв`язку з цим ми попередили УМВС, СБУ, прокуратуру області. Ми також дану інформацію направили у Генеральну прокуратуру України", - зауважила І.СИНЯВСЬКА.

За її словами, нова гербова печатка "активно використовується іншим "лжеголовою" В.ФРАНЦУЗОМ".

І.СИНЯВСЬКА також продемонструвала розпорядження з новою гербовою печаткою і новою нумерацією та висловила підозру стосовно того, що існують окремі книги нумерації вхідної і вихідної кореспонденції, розпоряджень та рішень.

"Рейдерське захоплення Житомирської обласної ради триває. Це захоплення супроводжується силовими структурами і правоохоронними органами, на превеликий жаль. Жодної відповіді ні з прокуратури, ні зі Служби безпеки, ні з управління МВС нам не надходить. Це все є свідченням кризи, оскільки в обласній раді працює легітимний голова і самопризначені керівники", - сказала І.СИНЯВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого депутати Житомирської облради більшістю голосів (49-ма голосами з 95 депутатів облради) обрали нового голову облради - лідера фракції БЮТ В.ФРАНЦУЗА.