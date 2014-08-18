Після запеклого бою батальйон "Донбас" увійшов до Іловайська

Після запеклого денного бою батальйон "Донбас" увійшов до Іловайська - одного з ключових пунктів оборони бойовиків на Донеччині.

Про це повідомляє Добровольчий батальйон територіальної оборони Донецької області "Донбас" на своїй сторінці у Facebook.

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"На 19:00 терористів вибито з половини міста. Бій триває", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на керівника Центру військово-політичних досліджень Дмитра Тимчука, українська армія проводить дії з блокування угруповань бойовиків в районі Іловайська та рейдові дії по лінії Іловайськ-Зугрес.