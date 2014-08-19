Колишній "азовець" про Ляшка: в зоні АТО йому подавали руку "як дівчинці", щоб він зліз з КамАЗу

Про це заявив активіст Автомайдану і колишній заступник командира батальйону "Азов" Ярослав Гончар, передає Delo.ua. "З політиків національного масштабу в зоні АТО зустрічав тільки народного депутата Олега Ляшка", - сказав Ярослав Гончар, додавши, що від нього йде патріотична риторика, однак бентежить "коли спостерігаєш, як він не може зіскочити з борту КамАЗу після фотосесії і йому подають руку дівчинці".

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За словами Ярослава Гончара, першим загиблим в "Азові" був Родіон Добродомов. Він загинув 9 травня при звільненні міськуправління МВС Маріуполя, тоді народний депутат, зустрічаючи борт з тілом бійця в Києві, публічно пообіцяв підтримати його сім'ю. "Коли я звернувся до нього з цим питанням, він сказав, що зараз в пріоритеті інші речі", - зазначив активіст Автомайдану.

"Занадто багато напускного і фальшивого в поведінці цього політика. Ті, хто дійсно допомагає армії, не кричать про це на кожному кроці. На лікування пораненого Олександра Кондрашина (також 9 травня при звільненні міськуправління МВС Маріуполя) 50 тис. євро дала людина з групи "Приват". Ви чули де-небудь про це? Уявіть, яку подія з цього зробив би Ляшко на телеканалі "Інтер"! В цьому і полягає причина конфлікту між людьми Коломойського і командуванням "Азова" - одні працюють, а інші на цьому собі рейтинги заробляють. Зверніть увагу, "Азов" не брав участі в активних бойових діях (за винятком псевдозвільнення Маріуполя 13 червня) до докору з боку заступника губернатора Дніпропетровської області Бориса Філатова", - зазначив Ярослав Гончар.