Сімдесят добровольців ”Азову” склали присягу в Києві

Про це повідомляє 5-ий канал.

Як зазначається в повідомленні, після місячного курсу підготовки у навчальному центрі ще сімдесят п`ять добровольців вирушили до зони проведення антитерористичної операції. Вже сьогодні - у Маріуполі та Урзуфі, де розташовані частини Азова, - новобранців розподілять залежно від кваліфікації: одні поїдуть до місць найзапекліших боїв, а інші - служитимуть на звільнених територіях.

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