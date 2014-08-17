Сімдесят добровольців ”Азову” склали присягу в Києві

19:05, 17 серпня 2014
Політика
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У столиці склали присягу бійці батальйону «Азов».

Бійці "Азову" склали присягу / УНІАН

Про це повідомляє 5-ий канал.

Як зазначається в повідомленні, після місячного курсу підготовки у навчальному центрі ще сімдесят п`ять добровольців вирушили до зони проведення антитерористичної операції. Вже сьогодні - у Маріуполі та Урзуфі, де розташовані частини Азова, - новобранців розподілять залежно від кваліфікації: одні поїдуть до місць найзапекліших боїв, а інші - служитимуть на звільнених територіях.

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Традиційно проводжати хлопців прийшли близькі, рідні та небайдужі українці.

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