Керівництво СІЗО не дозволяє передавати Савченко книжки українською

Про це на брифінгу сказала сестра Надії Савченко Віра, передають Новости Донбасса.

Вона зазначила, що волонтери у Миколаєві зібрали і направили Надії книжки українською мовою, зокрема, поета Василя Стуса.

"Ці книги не взяли (у СІЗО). Тому що вони українською мовою і їх не можна "перевірити". Тому ці книги повернули назад", - повідомила сестра.

Вона зазначила, що у заарештованої високий моральний дух і непогане самопочуття.

При цьому Віра Савченко сподівається, що справу її сестри Росія може передати для розслідування в українські суди або погодитися на обмін військовополонених.

Одночасно, Росія, зі слів сестри арештованої, не робить жодних дій у цьому напрямку.

Читайте такожУкраїна вважає викрадених Росією Савченко і Сенцова політичними в'язнямиСавченко була захоплена терористами в полон в зоні АТО на сході України в середині червня. Пізніше з'ясувалося, що вона перебуває під вартою в Росії. Там її звинуватили в причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які нелегально прибувши на територію України, у складі групи бойовиків висвітлювали їхні напади на українських військових.

Російські слідчі стверджують, що Савченко затримали після того, як вона сама в'їхала в Росію «без документів під виглядом біженки». Українська влада заявляє, що Савченко викрали терористи на Донбасі і потім передали російській владі. В Україні порушили кримінальну справу про викрадення Савченко.

Льотчика утримують в СІЗО Воронежа. 25 липня Воронезький обласний суд відхилив апеляцію захисту і залишив під вартою Савченко до 30 серпня, відмовившись випустити її під заставу.