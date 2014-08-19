Керівництво СІЗО не дозволяє передавати Савченко книжки українською

15:01, 19 серпня 2014
Політика
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Керівництво Воронезького слідчого ізолятора в Росії відмовилося передавати книги українською мовою заарештованому офіцеру Збройних сил України Надії Савченко.

Надії Савченко не дають книг українською

Про це на брифінгу сказала сестра Надії Савченко Віра, передають Новости Донбасса.

Вона зазначила, що волонтери у Миколаєві зібрали і направили Надії книжки українською мовою, зокрема, поета Василя Стуса.

"Ці книги не взяли (у СІЗО). Тому що вони українською мовою і їх не можна "перевірити". Тому ці книги повернули назад", - повідомила сестра.

Вона зазначила, що у заарештованої високий моральний дух і непогане самопочуття.

При цьому Віра Савченко сподівається, що справу її сестри Росія може передати для розслідування в українські суди або погодитися на обмін військовополонених.

Одночасно, Росія, зі слів сестри арештованої, не робить жодних дій у цьому напрямку.

Читайте такожУкраїна вважає викрадених Росією Савченко і Сенцова політичними в'язнямиСавченко була захоплена терористами в полон в зоні АТО на сході України в середині червня. Пізніше з'ясувалося, що вона перебуває під вартою в Росії. Там її звинуватили в причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які нелегально прибувши на територію України, у складі групи бойовиків висвітлювали їхні напади на українських військових.

Російські слідчі стверджують, що Савченко затримали після того, як вона сама в'їхала в Росію «без документів під виглядом біженки». Українська влада заявляє, що Савченко викрали терористи на Донбасі і потім передали російській владі. В Україні порушили кримінальну справу про викрадення Савченко.

Льотчика утримують в СІЗО Воронежа. 25 липня Воронезький обласний суд відхилив апеляцію захисту і залишив під вартою Савченко до 30 серпня, відмовившись випустити її під заставу.

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