Терористи хочуть націоналізувати квартири в Донецьку (відео)

15:58, 19 серпня 2014
Політика
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Бойовики з угрупування донецького ватажка з позивним "Моторола" записали відеозвернення.

REUTERS

На відео озброєні терористи їдуть вулицями Донецька. Їх розмова, зокрема, стосується плану націоналізувати квартири міста.

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