Терористи хочуть націоналізувати квартири в Донецьку (відео)
15:58, 19 серпня 2014Політика
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Бойовики з угрупування донецького ватажка з позивним "Моторола" записали відеозвернення.
REUTERS
На відео озброєні терористи їдуть вулицями Донецька. Їх розмова, зокрема, стосується плану націоналізувати квартири міста.
Читайте такожЗахоплені бойовиками міста Донбасу на межі екологічної катастрофи - Порошенко"Тут повинні жити трудівники, творці. Ці будинки будуть націоналізовані," - кажуть бойовики.
Терористи хочуть націоналізувати квартири мешканців Донецька
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