Путін підтвердив участь у зустрічі з Порошенком у Мінську

Про це повідомила прес-служба Кремля. "26 серпня президент Росії відвідає з візитом Мінськ, де візьме участь у зустрічі глав держав Митного союзу з президентом України, на якій також будуть присутні представники Європейської комісії", - йдеться в повідомленні.

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У повідомленні наголошується, що у рамках заходу відбудеться низка двосторонніх зустрічей.