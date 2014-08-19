Путін підтвердив участь у зустрічі з Порошенком у Мінську
17:24, 19 серпня 2014Політика
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Президент Росії Володимир Путін 26 серпня в Мінську візьме участь у зустрічі глав держав Митного союзу з президентом України Петром Порошенком.
REUTERS
Про це повідомила прес-служба Кремля. "26 серпня президент Росії відвідає з візитом Мінськ, де візьме участь у зустрічі глав держав Митного союзу з президентом України, на якій також будуть присутні представники Європейської комісії", - йдеться в повідомленні.
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У повідомленні наголошується, що у рамках заходу відбудеться низка двосторонніх зустрічей.
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