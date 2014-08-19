21-24 серпня Україну відвідає заступник генсека ООН з гуманітарних питань

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту політики і комунікацій МЗС України Євген Перебийніс.

За його словами, очікується, що Амос проведе зустрічі з керівництвом Української держави, а також побуває у східних областях України для ознайомлення та оцінки відповідних гуманітарних потреб.

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