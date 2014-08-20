Представників ЗМІ запрошують на генеральну репетицію Параду до Дня незалежності

20 серпня, в Києві на Хрещатику відбудеться Генеральна репетиція Параду до 23-ї річниці Незалежності України.

У репетиції візьмуть участь зведені підрозділи Збройних Сил України та інших силових структур. За репетицією спостерігатиме керівництво Міністерства оборони, Генерального штабу Збройних Сил України та Командування Сухопутних військ ЗС України. Збір представників засобів масової інформації, які бажають висвітлити репетицію, о 19.30 на Майдані Незалежності. Довідки за телефонами Управління преси та інформації Міністерства оборони України: (044) 253-20-73 та 253-03-19.

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