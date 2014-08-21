Ефективна артилерійська розвідка дозволяє уникнути втрат серед силовиків при обстрілах з РФ - штаб

Про це йдеться у повідомлені прес-служби штабу АТО у соцмережі.

Штаб повідомив, що продовжився обстріл позицій та блокпостів сил АТО неподалік населеного пункту Дзеркальне. Читайте такожУкраїнська армія знищила 2 установки "Град", 3 танки і 2 БМД бойовиків - експерт

"Зі сторони Російської Федерації наші позиції були обстріляні дев’ять разів. Однак, наші військовослужбовці навчились організувати ефективну систему артилерійської розвідки, яка дозволяє здійснювати контр батарейну боротьбу. Завдяки цьому вдається уникнути втрат серед особового складу та бойової техніки", - йдеться у повідомленні.