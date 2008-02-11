Яценюк не вважає що в Україні існує парламентська криза

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК не вважає, що сьогоднішнє протистояння у ВР є ознакою парламентської кризи в Україні.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «1+1» в неділю.

«Це не є парламентська криза. Парламент сьогодні працює саме в такій формі», - сказав А.ЯЦЕНЮК. За його словами, сьогодні саме в такій спосіб влада та опозиція намагаються знайти хоча б якісь точки взаєморозуміння.

При цьому А.ЯЦЕНЮК наголосив, що таке взаєморозуміння не можна знайти шляхом проведення дострокових виборів та постійного блокування роботи парламенту. «Нормальне русло буде тоді, коли окремі політичні сили зрозуміють, що їхнє бажання повернутися сьогодні у владу, навряд чи реальне», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Голова ВР також запевнив, що коаліція знайде спосіб, аби розблокувати роботу парламенту.

«Я не виключаю, що будуть адекватні заходи – ті, які ми вже почали робити в частині розблокування роботи парламенту. Доведеться працювати так само, як і минулого разу – при трибуні, яка охороняється народними депутатами України», - сказав він.

В то й же час А.ЯЦЕНЮК висловив думку, що позбавлення депутатів – прогульників заробітної плати не сприятиме більш масовому відвідуванню сесійних засідань. «На превеликий жаль, цей інструмент дійсно не є вирішальним», - сказав він.