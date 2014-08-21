На Луганщині терористи вбили трьох біженців, які їхали в авто із білим прапором

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, трагедія сталася, як і попереднього разу, в районі селища Хрящувате. Як зазначають очевидці, машина їхала з великими білим прапором, але це не зупинило терористів.

“Бойовики стріляли з боку селища Самсонівське Краснодонського району. В автомобілі перебувала сім'я з п’ятирічною дитиною. Чоловік і дитина загинули на місці. Жінка померла на руках українських медиків”, - зазначив Лисенко.

Читайте такожЕкс-депутат Європарламенту: смерть біженців на Донбасі на совісті ПутінаЯк повідомляв УНІАН, вранці 18 серпня на Луганщині проросійські бойовики з мінометів та установок "Град" розстріляли колону біженців, яких намагалися вивезти з району бойових дії українські силовики.

Наразі є інформація про 17 загиблих, шістьох поранених, з яких троє важко поранені.

Через постійні обстріли терористів провести розслідування трагедії поки що неможливо.