Президент вніс корективи в мобілізацію

Мова йде про призов під час третьої хвилі мобілізації кадрових офіцерів, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Сьогодні ми маємо замінити підрозділи Збройних Сил України та Національної гвардії більш якісним складом мобілізованих військових. Це сприятиме більш швидкому досягненню миру в Україні», - сказав президент під час спілкування з журналістами в Миколаєві.

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Президент зазначив, що третя хвиля мобілізації дозволить здійснити ротацію військових підрозділів, які знаходяться в зоні антитерористичної операції. Найближчим часом сили АТО поповняться трьома бригадами, дві з яких у складі Збройних Сил України, одна – Національної Гвардії. «Це дозволить відновити боєздатність і дати можливість бійцям відпочити», - сказав Президент.

Порошенко повідомив, що затвердив графіки ротації та вніс корективи в мобілізацію.

«Будуть призивати тих, хто має військові спеціальності: спецназівців, артилеристів та інших військових фахівців», – зазначив президент.

Як повідомляв УНІАН, третя черга часткової мобілізації оголошена в державі 21 липня після оприлюднення відповідного указу президента України, затвердженого Верховною Радою України, і триватиме 45 діб.

Перша і друга черги відбулися навесні 2014 року – за указами в.о. президента від 17 березня і 6 травня.