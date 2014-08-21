Президент вніс корективи в мобілізацію
Президент України Петро Порошенко відзначив необхідність підвищення якісного рівня військових спеціалістів, які мобілізуються до складу Збройних сил.
Мова йде про призов під час третьої хвилі мобілізації кадрових офіцерів, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.
«Сьогодні ми маємо замінити підрозділи Збройних Сил України та Національної гвардії більш якісним складом мобілізованих військових. Це сприятиме більш швидкому досягненню миру в Україні», - сказав президент під час спілкування з журналістами в Миколаєві.
Читайте такожДепутати пропонують мобілізувати не більше однієї людини з родини
Президент зазначив, що третя хвиля мобілізації дозволить здійснити ротацію військових підрозділів, які знаходяться в зоні антитерористичної операції. Найближчим часом сили АТО поповняться трьома бригадами, дві з яких у складі Збройних Сил України, одна – Національної Гвардії. «Це дозволить відновити боєздатність і дати можливість бійцям відпочити», - сказав Президент.
Порошенко повідомив, що затвердив графіки ротації та вніс корективи в мобілізацію.
«Будуть призивати тих, хто має військові спеціальності: спецназівців, артилеристів та інших військових фахівців», – зазначив президент.
Як повідомляв УНІАН, третя черга часткової мобілізації оголошена в державі 21 липня після оприлюднення відповідного указу президента України, затвердженого Верховною Радою України, і триватиме 45 діб.
Перша і друга черги відбулися навесні 2014 року – за указами в.о. президента від 17 березня і 6 травня.