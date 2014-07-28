На Черкащині в рамках третьої черги мобілізовано майже півтори тисячі чоловік

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко.

За його словами, під час третьої хвилі мобілізації, лави захисників Вітчизни поповнять ще 500 черкащан – здебільшого добровольців.

Читайте такожВ РНБО обіцяють ротацію військ в зоні АТО

У той же час у військкоматах області запевняють, що спроможні мобілізувати значно більшу кількість людей, оскільки на військовому обліку в області перебуває близько 100 тис. військовозобов'язаних.

Ткаченко зазначив, що третя хвиля призову необхідна, передусім, для морально-психологічного перепочинку та відновлення бійців, які вже тривалий час на передовій в зоні АТО.

За його словами, за рахунок прибуття нових мобілізованих воїнів відбудеться ротація: підрозділи з зони АТО будуть переведені у спокійніші регіони. Крім того, деяким бійцям нададуть короткострокові відпустки.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про затвердження Указу Президента України «Про часткову мобілізацію», прийнятий напередодні Верховною Радою України. У документі зазначено, що “мобілізація проводиться протягом 45 діб із дня набрання чинності названим Указом”. Закон набрав чинності з дня його опублікування.