РНБО: Росія відмовилась провести переговори на рівні Генштабів
РФ відмовилась провести переговори між керівництвом Генеральних штабів України та Росії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
За його словами, через перетин кордону російських вантажівок з так званим «гуманітарним вантажем» українська сторона запропонувала провести переговори між керівництвом Генеральних штабів України та РФ.
«Проте вони не відбулися через відмову російської сторони», - додав Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 серпня, влада Росії без узгодження з Україною та Міжнародним комітетом Червоного Хреста вирішила відправити колону вантажівок з так званою «гуманітарною допомогою» до Луганська.
Після цього ЗМІ повідомили, що російські вантажівки перетнули російсько-український кордон через український контрольно-пропускний пост "Ізварине", що перебуває під контролем проросійських бойовиків.