РНБО: Росія відмовилась провести переговори на рівні Генштабів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, через перетин кордону російських вантажівок з так званим «гуманітарним вантажем» українська сторона запропонувала провести переговори між керівництвом Генеральних штабів України та РФ.

«Проте вони не відбулися через відмову російської сторони», - додав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 серпня, влада Росії без узгодження з Україною та Міжнародним комітетом Червоного Хреста вирішила відправити колону вантажівок з так званою «гуманітарною допомогою» до Луганська.

Після цього ЗМІ повідомили, що російські вантажівки перетнули російсько-український кордон через український контрольно-пропускний пост "Ізварине", що перебуває під контролем проросійських бойовиків.