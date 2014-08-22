Порошенко пропонує РФ повернути ситуацію з гуманітарним вантажем у рамки міжнародного права

Про це повідомляє прес-служба президента України.

«Президент повідомив, що за його дорученням міністр закордонних справ Павло Клімкін та глава Адміністрації Президента Борис Ложкін зв’язалися з своїми російськими візаві, «донесли нашу стурбованість та запропонували повернути ситуацію у поле міжнародного права», - йдеться у повідомленні.

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Порошенко заявив, що Україна стурбована ситуацією навколо російського конвою, який зайшов на територію України, перш за все, безпекою, за яку взялися відповідати Російська Федерація та терористи.

Також у повідомленні йдеться, що на зустрічі в Києві з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічусом глава держави зазначив: «Ми зробимо все можливе для того, щоб це не привело до більш важких наслідків».

Порошенко відзначив, що Україна кілька днів тому передала свій гуманітарний вантаж Міжнародному Комітету Червоного Хреста. Представники митної та прикордонної служб були направлені на російський пункт пропуску «Донецьк» із дорученням про дозвіл на допуск вантажів гуманітарної колони з Росії під егідою та у супроводі Червоного Хреста. Сьогодні, сказав президент, ці домовленості було порушено, російська сторона прийняла рішення знехтувати ними і в односторонньому порядку відмовилась від участі Червоного Хреста.

Президент наголосив, що Україна виконала всі взяті на себе зобов’язання, 35 російських машин було оформлено. За його словами, єдиний фактор, який заважав Червоному Хресту виконувати гуманітарну місію - це обстріли доріг з боку терористів, яким повинна була рухатись допомога для Луганська. «Червоний Хрест не отримав від терористів підтвердження гарантії припинення вогню», - повідомив глава держави. Натомість, сказав президент, за наявною інформацією, колона з понад 100 автомобілів зайшла на територію України без митного догляду, прикордонного оформлення та супроводу Міжнародного Червоного Хреста, що є кричущим порушенням міжнародного права.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 серпня, влада Росії без узгодження з Україною та Міжнародним комітетом Червоного Хреста вирішила відправити колону вантажівок з так званою «гуманітарною допомогою» до Луганська.

Після цього ЗМІ повідомили, що російські вантажівки перетнули російсько-український кордон через український контрольно-пропускний пост "Ізварине", що перебуває під контролем проросійських бойовиків.

Голова СБУ Валентин Наливайченко назвав в’їзд російської колони прямим військовим вторгненням Росії на територію України: “Ми називаємо це прямим вторгненням під цинічним прикриттям Червоного Хреста. Це військові автомобілі, це військовослужбовці з документами прикриття. Там в ролі водіїв знаходяться військові, що навчені на конвойні функції, на управління бойовими машинами, танками та артилерією. Транспорт з цієї колони буде застосовано для перевезення артилерії, а значить, проти мирного населення”.