Паркан посольства РФ у Києві пофарбували в синьо-жовті кольори

Про це повідомляє ТСН.

Свої дії активісти назвали нагадуванням Російській Федерації, що вторгнення на територію іншої країни – це злочин.

Щоби відмежуватися від злочинної поведінки агресора, фарбу розпилювали лише зі сторони України, на внутрішнє подвіря не рвалися. Тому не бачать у своїх діях якогось порушення.

"У місті зараз буде багато хлопців, які зайнялися фарбуванням парканів, мостів. Ми от знайшли в Києві теж один із парканів, який, вважаємо, також треба розмалювати, щоби люди наші бачили, що в нас країна красива, краща. Просто так співпало, що тут ще й російське посольство виявилося", - пояснила керівник громадської організації "Народний погляд" Ірина Хованська.

Попри це у міліції, за заявою охорони посольства, розпочали перевірку.

Читайте такожУ Польщі запропонували перефарбувати радянські танки в кольори українського прапора"Група туди виїхала, задокументувала, зафіксувала все, що відбувається. Склали відповідно матеріали, які зараз зареєстровані у єдиному обліку райуправління. Буде відкрите провадження протягом доби по цьому факту", - пообіцяла представник столичної міліції Юлія Шевчук.