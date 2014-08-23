Обама і Меркель стривожені діями Росії в Україні

У телефонній розмові обидва керівинки заявили, що присутність в Україні російських військових, нарощування чисельності російських військ уздовж кордону з Україною і обстріли з Росії української території становлять небезпечну ескалацію напруженості з боку Москви.

Читайте такожМеркель похвалила розумну реакцію української сторони на "гуманітарне" вторгнення

Також обидва керівники погодилися, що введення в Україну російського «гуманітарного конвою» без згоди Києва є новою провокацією Москви, яка порушує суверенітет України, передає Радіо Свобода.

Вони погодилися, що Росія має вивести цей конвой, а також припинити свою присутність на території України, повідомили в Білому домі.

Обама говорив із Меркель напередодні її візиту в суботу до Києва.

Раніше у п’ятницю Росія ввела свій «гуманітарний конвой» на територію України без оформлення українськими митними і прикордонними органами більшості його автомашин, без згоди Києва і без супроводу Червоного Хреста, на порушення раніше досягнених міжнародних домовленостей. В Україні і у світі висловили різку критику цього порушення Росією міжнародного права.

Крім того, в НАТО у п’ятницю прямо визнали, що Росія використовує проти українських військових свою артилерію, і зі свого боку кордону, і вже зсередини території України, надає підтримуваним нею сепаратистам на Сході України великі кількості сучасних озброєнь, включно з танками, бронетранспортерами й артилерією, а також значно наростила чисельність своїх наземних військ і авіації біля кордонів України.