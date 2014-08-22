Вторгнення гуманітарного конвою назвали спробою послабити позиції України на зустрічі в Мінську
Політолог Вадим Карасьов вважає, що вторгнення "гуманітарного конвою" Росії на територію України саме тепер - це провокація російського президента Путіна, який має на меті послабити переговорні позиції України в Мінську.
Про це політолог заявив у коментарі УНІАН.
"Гуманітарний конвой" перетнув кордон для того, щоб не дати можливості Україні здобути військову перемогу над самопроголошеними республіками напередодні Дня Незалежності і мінської зустрічі 26 серпня. Щоб не дати можливості президенту України мати сильні переговорні позиції, оскільки якщо б до зустрічі в Мінську Українська армія взяла б Донецьк і Луганськ, то це б кардинально змінило порядок денний переговорів в інтересах України", - сказав Карасьов.
Також він зазначив, що Україні в жодному разі не варто зараз атакувати конвой, зупиняти його, оскільки саме цього очікує Російська федерація.
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Карасьов вважає, що українській владі зараз необхідно витримати паузу до зустрічі президента України Петра Порошенка з німецьким канцлером Ангелою Меркель, яка відбудеться завтра.
“Якщо ми почнемо стримувати цей конвой зброєю, то це скандалізує ситуацію, дасть привід Росії звинуватити Україну в сприянні гуманітарної катастрофи в Луганську і Донецьку. Переговорні позиції України і так досить сильні: це вже майже перемога над самопроголошеними республіками, це і підтримка західного співтовариства і з цим потрібно йти на переговори", - підсумував Карасьов.