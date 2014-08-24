Віце-президент США назвав гуманітарну допомогу Росії провокацією

Віце-президент США Джо Байден у телефонній розмові з українським президентом Петром Порошенко назвав провокацією доставку Росією гуманітарної допомоги населенню південно-східної України.

"Віце-президент високо оцінив стриманість української сторони перед лицем російської провокації і зневагою суверенітетом України", - йдеться в заяві Білого дому.

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Порошенко також поінформував Байдена про те, що більша частина російських вантажівок повернулася на територію Росії з Луганська.

У п'ятницю російська влада вирішила відправити автоколону через кордон без узгодження з владою України і Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

Цьому передувала заява МЗС Росії про те, що Київ продовжує "штучно затягувати" узгодження рішення про відправку колони.

Влади України назвали самовільне вхід колони на українську територію "волаючим порушенням міжнародного права".

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Рішення Москви також засудили президент США Барак Обама і канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Крім того, Меркель в ході візиту до Києва закликала Москву до переговорів з вирішення кризи на сході України і попередила про можливість нових санкцій проти Росії.